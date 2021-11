Dayane Mello - Reprodução/Record

Publicado 29/11/2021 12:34

São Paulo - Dayane Mello causou uma nova polêmica em "A Fazenda 13". Durante uma conversa com outros participantes, a modelo culpou vítimas de violência doméstica pela agressão que sofreram. A ex-participante do "Big Brother Itália" comentou um caso de agressão que Marina Ferrari disse ter sofrido de um ex-namorado.

"Eu não sei porque, às vezes eu olho para a Marina e o sentimento que eu tenho por ela é muito estranho. Como se ela tivesse alguma coisa que perturba, que machuca, alguma coisa dentro dela. Não sei. Da vida, algum trauma", começa Dayane.

"Quando eu estava contando aquele dia do meu namorado, que ele quebrava a casa inteira, ela falou uma frase que ficou na minha cabeça, que um namorado queimava ela com cigarro. Ela falou: 'Eu tinha um namorado que me batia e que me queimava'. Uma mulher aguentar isso, ser maltratada dessa maneira por um homem, é porque psicologicamente ela não é forte. Ela parece ser fortona, mas é sensível de alguma forma", continua a modelo.

Ela falou que Marina nasceu em uma família rica, mas disse achar que a influenciadora tem traumas ainda não superados, que podem ser por conta de relacionamentos amorosos problemáticos. Por fim, Dayane disse que a influencer não é a mesma pessoa nas redes sociais e na vida real.

Repúdio

Após esses comentários feitos por Dayane Mello, a equipe de Marina Ferrari se pronunciou nas redes sociais e repudiou os comentários feitos pela modelo. "É um assunto delicado, complicado até para nós, equipe, que conhecemos a história falar sobre. Como já foi declarado, infelizmente Marina passou por isso, por essa dor. A agressão em um relacionamento não é sobre força, mas envolve muitos aspectos sociais e emocionais. Marina é uma mulher que sempre apoiou a causa, falou da força de outras mulheres e se posicionou sobre a causa. Repudiamos qualquer fala que coloca em dúvida a força de uma mulher por ter passado por qualquer situação do tipo", diz o administrador das redes sociais da influencer.

"Nosso apoio sempre a todas as mulheres que passam e passaram por isso. Nunca foi fácil e nem será para qualquer uma. Independente da sensibilidade de cada uma. Não é sobre fraqueza", continua a equipe da influenciadora.

Justificativa

A equipe de Dayane Mello também se pronunciou sobre o assunto. Eles tentaram amenizar as falas da modelo, mas também admitiram que ela cometeu erros em sua fala. "É de se entender o que a Dayane quis dizer ao assunto, partindo do ponto em que ela ver a Marina demonstrando ser forte e que algo a camufla, o que basicamente vemos no nosso dia a dia quando demonstramos ser fortes e os nossos sentimentos nos deixa fragilizados", justificam os administradores.

"Que é quando a Day fala da sensibilidade (e traumas) da Marina. Super importante vocês levantarem a bandeira que retrata a realidade do nosso país, entendendo que precisamos tratar desse assunto com mais clareza e seriedade em relação ao diálogo que existiu", finaliza o pronunciamento.