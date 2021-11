Tatá Werneck e Juliette Freire - Reprodução

Publicado 29/11/2021 12:49 | Atualizado 29/11/2021 12:54

Rio - A Rede Globo divulgou, neste final de semana, a lista completa de indicados ao "Melhores do Ano", uma das principais premiações da TV brasileira. Será a primeira vez que a premiação não será apresentada por Fausto Silva, já que o apresentador não tem mais contrato com a emissora. Quem assume o posto é Luciano Huck, atual apresentador do "Domingão".

Entre os destaques desta edição, estão tata Werneck na categoria "Humor - Troféu Paulo Gustavo"eJuliette em "Personalidade digital". O nome das artistas foi parar entre os assuntos mais comentados da web. Em relação a Tata, internautas destacam proximidade entre humorista e Paulo Gustavo, vítima da covid-19 neste ano. Já Juliette é destaque pelos números de seguidores que conquistou após o "Big Brother Brasil 21".

As votações estão abertas e os resultados serão divulgados em 2 de janeiro. Confira lista completa:

- Novela

Amor de Mãe

Nos Tempos do Imperador

Salve-se Quem Puder

- Atriz de novela

Adriana Esteves, a Thelma, de Amor de Mãe

Jéssica Ellen, a Camila, de Amor de Mãe

Regina Casé, a Lurdes, de Amor de Mãe



- Ator de novela

Chay Suede, o Danilo, de Amor de Mãe

Irandhir Santos, o Álvaro, de Amor de Mãe

Selton Mello, o Dom Pedro II, de Nos Tempos do Imperador



- Série

Arcanjo Renegado

Ilha de Ferro

Sob Pressão - Plantão Covid



- Atriz de série

Cassia Kis, a Haia, de Desalma

Leticia Colin, a Amanda, de Onde Está Meu Coração

Marjorie Estiano, a Carolina, de Sob Pressão



- Ator de série

Bruno Mazzeo, o Murilo, de Diário de um Confinado

Julio Andrade, o Evandro, de Sob Pressão

Marcello Melo Junior, o Mikhael, de Arcanjo Renegado



- Humor - Troféu Paulo Gustavo

Fábio Porchat

Marcelo Adnet

Tatá Werneck



- Jornalismo

Maju Coutinho

Renata Vasconcellos

William Bonner



- Personalidade digital

Ary Fontoura

Átila Iamarino

Juliette



- Música do ano

Batom de cereja, da dupla Israel e Rodolffo

Recairei, do grupo Barões da Pisadinha

Baby Me Atende, de Matheus Fernandes