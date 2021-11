Isabela Assumpção é demitida da TV Globo - reprodução da TV Globo

Isabela Assumpção é demitida da TV Globoreprodução da TV Globo

Publicado 29/11/2021 15:10

Rio - Após 41 anos na TV Globo, Isabela Assumpção contou que foi demitida por telefone, na sexta-feira, dia 26. Segundo o site 'Notícias da TV', a repórter especial do 'Globo Repórter' foi cortada da emissora devido seu alto salário.

Em um texto enviado aos colegas de redação e recebido pelo site, Isabela disse que a demissão foi "dura". "Hoje, sexta-feira, fui demitida, depois de 41 anos de emissora. Demitida por telefone. Assim, sem mais. Foi duro, está sendo duro", disse no relato.

"Eu gostava do que fazia. Mas nesse gostar havia muito da parceria com vocês. Uns amigos antigos, outros, mais recentes. Mas pra mim a dupla que formei, com cada um de vocês, foi além da soma texto/imagem...Foi parceria, trabalho com prazer, dupla dinâmica, Chitãozinho e Xororó. E assim enfrentamos rios e montanhas, bandidos e mocinhos, deuses e diabos", completou.

A repórter recebeu apoio e mensagens das apresentadoras do programa, Sandra Annenberg e Glória Maria.

Isabela Assumpção não foi a única demitida da Globo devido o alto salário. Nomes como Alberto Gaspar, Ari Peixoto, José Hamilton Ribeiro, Eduardo Faustini, Alexandre Oliveira e Linhares Júnior também foram dispensados pela emissora recentemente.