Preta Gil - Alex Santana / Divulgação

Publicado 29/11/2021 17:56

Rio- Preta Gil, 47 anos, se mostrou incomodada com pegadinha realizada no "Domingão do Huck". Na ocasião, Cauã Reymond se passava por namorado de uma mulher mais velha. A brincadeira tinha como objetivo mostrar a reação dos familiares em vê-la em um relacionamento com um cara mais novo. Preta, que é casada com um homem mais jovem, se manifestou em tom de insatisfação.

“O Cauã é um cara muito sensível. Essa brincadeira de ele ser o Cauã, de ser famoso, mas se ele não fosse famoso, fosse um cara jovem, lindo do jeito que ele é, essas mulheres poderiam perfeitamente ser desejadas por um homem mais novo e ser namorada de um homem mais novo", disparou a cantora.