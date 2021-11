Ivete Sangalo apresentará novo reality de competição entre artistas mascarados - Reprodução/Instagram

Publicado 29/11/2021 18:22

Rio - Ivete Sangalo ganha série documental na HBO Max. O 'Onda Boa com Ivete', estrelada pela cantora, está em fase final de produção e tem estreia prevista para o início de 2022.

Ao longo de cinco episódios, fãs poderão mergulhar no processo criativo da artista e de convidados famosos. Com ângulo intimista, a cada episódio, Ivete recebe músicos para um bate-papo e desenvolvimento de músicas. Os convidados são: Agnes Nunes, Carlinhos Brown, IZA, Gloria Groove e Vanessa da Mata.

A compositora multi-instrumentista e empresária com mais de 30 anos de carreira pretende contar histórias com a produção das músicas. "A Ivete Sangalo é um ícone da música brasileira atual e atrai toda a família com o seu carisma e estilo musical. A música e as parcerias artísticas estão no DNA desta série, que irá contagiar a todos", diz Tomás Yankelevich, Chief Content Officer, GE, da WarnerMedia Latin America.

Na sexta-feira (3), a HBO Max irá apresentar com exclusividade na plataforma o primeiro videoclipe produzido nas gravações da série documental. A música 'Mexe a Cabeça', em parceria com Carlinhos Brown será lançada como prévia da série.

A reportagem é de Luiza Lemos, do iG.