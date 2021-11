A pool party do clipe de Matheus e Kauan - Dezcarga

Publicado 30/11/2021 14:32

Rio - O modão de Goiás vai tomar conta das telas do Multishow. O TVZ Temporada Matheus & Kauan estreia nesta quarta-feira, às 18h30, sob o comando da dupla que, por onde passa, arrasta multidões. Donos de hits como "Quarta Cadeira", "Litrão", "Expectativa x Realidade" "Que Sorte A Nossa", "Fica", "Ao Vivo E A Cores", e muitos outros, os irmãos de Itapuranga acumulam recordes que, somados, ultrapassam a casa de um bilhão de visualizações nas plataformas digitais.

O programa, que já teve Lexa, Ferrugem, Léo Santana, Juliette e Dilsinho como apresentadores, agora retorna em uma nova pegada, trazendo o som da viola como fio condutor. A temporada também conta com novidades: agora, as edições ao vivo passam a ser nas segundas e quartas-feiras, sempre às 18h30. E para começar com o pé direito, Mumuzinho é o convidado de estreia, para deixar o clima da festa lá no alto!"O TVZ é um programa de enorme relevância para nós músicos. É uma honra estar à frente dele agora em dezembro. Já havíamos participado outras vezes e agora, recebemos esse presente de apresentar!" comemoram Matheus e Kauan.