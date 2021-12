Julia Byrro - Reprodução Internet

Julia ByrroReprodução Internet

Publicado 30/11/2021 16:59 | Atualizado 30/11/2021 17:17

Com toda a polêmica envolvendo a Globo e Camila Queiroz, a atriz não terminou nem mesmo de gravar "Verdades Secretas 2". Com isso, caso haja uma nova temporada, Angel não vai estar presente na novela. Mas isso não deve ser um problema para Walcyr Carrasco, pois o autor já estaria planejando transformar Lara, personagem de Julia Byrro, na protagonista da história.

fotogaleria

Segundo a colunista Carla Bittencourt, do portal Metrópoles, a atriz e modelo terá o papel principal em uma continuação. A personagem teria sido criada pelo autor justamente como um plano B, caso de Camila Queiroz decidisse sair do projeto.

Walcyr Carrasco teria concebido Lara após Camila assinar contrato com a Netflix. O autor estaria com medo de possíveis problemas jurídicos entre a Globo e a atriz e pensou em já deixar uma segunda opção pronta caso não pudesse contar com Angel no posto de protagonista. Ele teria ficado com receito da atriz principal desistir do trabalho e teria dito para pessoas próximas que "não confiava na palavra de Camila".

Foi assim que nasceu Lara, com uma história semelhante à de Angel. Ambas são jovens do interior que sonham em ser modelos e acabam se envolvendo no mundo do book rosa e outras polêmicas da profissão. Com o bom desempenho de Julia Byrro no papel e o sucesso da personagem dela, a atriz teria sido a escolhida como a protagonista da sequência.