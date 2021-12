Filme 'Bloodshot' - Divulgação

Filme 'Bloodshot'

Publicado 30/11/2021 17:45

Rio - O Prime Video, serviço de streaming da Amazon, acaba de anunciar os lançamentos de destaque no Brasil no mês de dezembro. Confira a lista completa:

Bloodshot - filme

(Bloodshot, 2020)

Data de lançamento: 1º de dezembro

Sinopse: Ray Garrison, um soldado de elite que foi morto em batalha, é trazido de volta à vida por uma tecnologia avançada que lhe dá a capacidade de uma força sobre-humana e cura rápida. Com suas novas habilidades, ele vai atrás do homem que matou sua esposa - ou, pelo menos, quem ele acha que matou sua esposa.

Elenco: Vin Diesel, Eiza González, Sam Heughan e Toby Kebbell

Direção: Dave Wilson

Roteiro: Jeff Wadlow e Eric Heisserer



O Mistério de Hailey Dean: Morto em Serviço

(Hailey Dean Mysteries: Death On Duty, 2019)

Data de lançamento: 1º de dezembro

Sinopse: A psicóloga e ex-promotora Hailey Dean ajuda seu amigo, o detetive Garland Fincher, na investigação do assassinato de um ex-marinheiro.

Elenco: Kellie Martin, Viv Leacock, Matthew MacCaull e Alvina August

Direção: Michael Robison

Roteiro: Nancy Grace e Michelle Ricci



Jumanji: Próxima Fase - filme

(Jumanji: The Next Level, 2019)

Data de lançamento: 1º de dezembro

Sinopse: Uma equipe de amigos retorna a Jumanji para resgatar um dos seus colegas, mas descobre que nada é como esperam. Os jogadores devem enfrentar níveis desconhecidos para escapar do jogo mais perigoso do mundo.

Elenco: Dwayne Johnson, Kevin Hart, Jack Black e Karen Gillan

Direção: Jake Kasdan

Roteiro: Jake Kasdan, Jeff Pinkner e Scott Rosenberg



Mr. Bean Temporada 1 - série

(Mr. Bean, 1990)

Data de lançamento: 1º de dezembro

Sinopse: Mr. Bean, atrapalhado e infantil, tem dificuldade em concluir as tarefas mais simples da vida cotidiana, mas sua perseverança e desenvoltura frequentemente o permitem encontrar maneiras engenhosas de contornar os problemas.

Elenco: Rowan Atkinson, Robin Driscoll, Matilda Ziegler e Matthew Ashforde

Criação: Rowan Atkinson

Roteiro: Rowan Atkinson, Robin Driscoll e Richard Curtis



Os Órfãos - filme

(The Turning, 2020)

Data de lançamento: 1º de dezembro

Sinopse: Uma jovem deixou seu emprego de professora para ser tutora de uma jovem herdeira rica que testemunhou a morte trágica de seu pai. Pouco depois de sua chegada, o irmão degenerado da jovem, que estava em um colégio interno, é mandado de volta para casa.

Elenco: Mackenzie Davis, Finn Wolfhard, Brooklynn Prince e Barbara Marten

Direção: Floria Sigismondi

Roteiro: Chad Hayes e Carey W. Hayes



Where’s Waldo? Temporada 2 - série

(Where’s Waldo?, 2020)

Data de lançamento: 1º de dezembro

Sinopse: Wally e Wanda são membros da Sociedade de Viajantes Mundiais, uma ordem internacional de viajantes investigadores que viajam o mundo todo para celebrar as culturas e resolver problemas por meio da observação.

Elenco: Joshua Rush, Haley Tju, Eva Carlton e Thomas Lennon

Direção: Seth Kearsley, Ricky Santana e Lianne Hughes

Roteiro: Sam Cherington, Lucas Mills e John Tellegen



Harlem Temporada 1 - série Original Amazon

(Harlem, 2021)

Data de lançamento: 2 de dezembro

Sinopse: Harlem é uma nova série de comédia que segue um grupo de melhores amigas elegantes e ambiciosas do bairro do Harlem, Nova York, a meca da cultura negra na América. Juntas, elas crescem em suas carreiras, relacionamentos e compartilham sonhos de uma cidade grande.

Elenco: Tyler Lepley, Meagan Good, Grace Byers e Shoniqua Shandai

Direção: Malcolm D. Lee, Stacey Muhammad e Neema Barnette

Roteiro: Britt Matt e Tracy Oliver





LOL: Se Rir, Já Era! - série Original Amazon

(LOL: Se Rir, Já Era!, 2021)



Data de lançamento: 3 de dezembro



Sinopse: Com apresentação de Tom Cavalcante e Clarice Falcão, o reality show contará com seis episódios de 30 minutos cada e participações de Nany People, Thiago Ventura, Bruna Louise, Estevam Nabote, Diogo Defante, Marlei Cevada, Igor Guimarães, Flavia Reis, Noemia Oliveira e Yuri Marçal. Juntos em um estúdio com 46 câmeras, os participantes se desafiam para ver quem consegue ficar sem rir e, ao mesmo tempo, tentam fazer seus oponentes gargalharem. A última pessoa a restar no jogo ganha um prêmio de R$ 350 mil, que será revertido para uma instituição de caridade escolhida pelo vencedor. O grupo terá a oportunidade de apresentar diversos estilos de comédia como stand-up, improviso, comédia física e de personagens, entre outros.

Elenco: Tom Cavalcante, Clarice Falcão, Nany People, Thiago Ventura, Bruna Louise, Estevam Nabote, Diogo Defante, Marlei Cevada, Igor Guimarães, Flavia Reis, Noemia Oliveira e Yuri Marçal

Showrunner: Pedro Antônio

Direção: Eduardo Pupo



Alex Rider Temporada 2 - série Exclusiva Amazon

(Alex Rider, 2021)

Data de lançamento: 3 de dezembro

Sinopse: Quando o jovem Alex Rider descobre que seu tio Ian foi morto enquanto cumpria seu dever como um espião britânico, tudo muda para ele. Abordado por Alan Blunt, chefe de um ramo sombrio do MI6 conhecido como ‘The Department’, Alex descobre que foi treinado inconscientemente desde a infância para o perigoso mundo da espionagem. Pressionado a ajudar na investigação da morte de seu tio, Alex relutantemente assume uma nova identidade.

Elenco: Otto Farrant, Vicky McClure, Brenock O'Connor e Ronke Adekoluejo

Direção: Andreas Prochaska e Christopher Smith

Roteiro: Guy Burt



1917 - filme

(1917, 2019)

Data de lançamento: 5 de dezembro

Sinopse: Abril de 1917, Frente Ocidental. Dois soldados britânicos são enviados para entregar uma mensagem urgente a um regimento isolado. Se a mensagem não for recebida a tempo, o regimento cairá em uma armadilha e será massacrado. Para chegar ao destino, eles precisarão cruzar o território inimigo e a viagem será repleta de perigos.

Elenco: Dean-Charles Chapman, George MacKay, Daniel Mays e Colin Firth

Direção: Sam Mendes

Roteiro: Sam Mendes e Krysty Wilson-Cairns



FC Bayern - Behind The Legend - série Exclusiva Amazon

(FC Bayern - Behind The Legend, 2021)

Data de lançamento: 8 de dezembro

Sinopse: Acompanha o clube de futebol Bayern de Munique desde a vitória na final da Liga dos Campeões de 2020 até o final da temporada 2020/21, além de mergulhar na história da equipe.

Direção: Nepomuk Fischer e Simon Verhoeven

Produção: Christian Gampe, Quirin Berg e Max Wiedemann





Encounter - filme Original Amazon

(Encounter, 2021)



Data de lançamento: 10 de dezembro



Sinopse: Um fuzileiro naval condecorado em uma missão de resgate para salvar seus dois filhos de uma misteriosa ameaça. À medida que sua jornada os leva em direções cada vez mais perigosas, os meninos precisarão deixar sua infância para trás.

Elenco: Riz Ahmed, Octavia Spencer, Rory Cochrane, Lucian-River Chauhan e Aditya Geddada

Direção: Michael Pearce

Roteiro: Joe Barton e Michael Pearce







The Expanse Temporada 6 - série Original Amazon

(The Expanse, 2021)



Data de lançamento: 10 de dezembro



Sinopse: A nova temporada de The Expanse começa com o sistema solar em guerra, enquanto Marco Inaros e sua Marinha Livre continuam a lançar ataques de asteroides devastadores na Terra e em Marte. Enquanto as tensões da guerra ameaçam separar a tripulação do Rocinante, Chrisjen Avasarala faz um movimento ousado e envia o ex-fuzileiro naval marciano Bobbie Draper em uma missão secreta que pode virar o jogo. Enquanto isso, no Cinturão, Drummer e o que sobrou de sua família estão fugindo e sendo caçados por trair Marco. E em um planeta distante além dos Anéis, um novo poder começa a surgir.

Elenco: Wes Chatham, Steven Strait, Dominique Tipper e Shohreh Aghdashloo

Direção: Breck Eisner e Anya Adams

Roteiro: Daniel Abraham, Mark Fergus, Ty Franck e Hawk Ostby

Tampa Baes - série Original Amazon

(Tampa Baes, 2021)

Data de lançamento: 10 de dezembro

Sinopse: Um grupo de jovens lésbicas descoladas está celebrando a vida em Tampa Bay, o centro LGBTQIA+ da Flórida e o lugar para ver e ser visto. Sempre pronto para uma aventura ou uma boa festa, este grupo de amigas leais - e às vezes mais do que amigas - é ambicioso, enquanto constantemente luta contra estereótipos e rótulos. Com todos os olhos voltados para essas mulheres amantes da diversão neste momento crucial em suas vidas pessoais e profissionais, não há um desafio ou questão urgente que elas não enfrentem, mesmo que isso signifique ser verdadeira uma com a outra.

Elenco: Cuppie Bragg, Haley Grable, Brianna Murphy, Marissa Gialousis e Olivia Mullins



Além das Montanhas - filme

(Wild Mountain Thyme, 2020)

Data de lançamento: 10 de dezembro

Sinopse: A obstinada agricultora Rosemary Muldoon está decidida a conquistar o amor de seu vizinho Anthony Reilly. O problema é que Anthony parece ter herdado uma maldição da família e não percebe sua bela admiradora. Influenciado pelos planos de seu pai, Tony, de vender a fazenda da família para seu sobrinho, Anthony é levado a perseguir seus sonhos nesta história cômica, comovente e extremamente romântica.

Elenco: Emily Blunt, Jamie Dornan, Jon Hamm e Christopher Walken

Direção: John Patrick Shanley

Roteiro: John Patrick Shanley



Amarração do Amor - filme

(Amarração do Amor, 2021)

Data de lançamento: 14 de dezembro

Sinopse: Bebel e Lucas querem apenas um casamento simples, mas as diferenças existentes entre suas famílias torna as coisas muito mais difíceis. Os pais de Lucas são mãe e pai de santo de um terreiro de umbanda, enquanto os pais de Bebel são uma tradicional família judaica.

Elenco: Samya Pascotto, Bruno Suzano, Lorena Comparato e Carla Daniel

Direção: Caroline Fioratti

Roteiro: Marcelo Andrade, Carolina Castro e Caroline Fioratti



Dolittle - filme

(Dolittle, 2020)

Data de lançamento: 14 de dezembro

Sinopse: Após a morte de sua esposa, o Dr. John Dolittle decidiu se esconder do mundo com seus amados animais. Mas ele tem que fazer uma viagem a uma ilha misteriosa para encontrar uma árvore de cura, que é o único remédio que pode ajudar a rainha Victoria, que está doente no Palácio de Buckingham.

Elenco: Robert Downey Jr., Antonio Banderas, Michael Sheen, Jim Broadbent e Jessie Buckley

Direção: Stephen Gaghan

Roteiro: Stephen Gaghan, Dan Gregor e Doug Mand



Um Lindo Dia na Vizinhança - filme

(A Beautiful Day in the Neighborhood, 2019)

Data de lançamento: 15 de dezembro

Sinopse: Tom Hanks interpreta o apresentador infantil Fred Rogers em uma história de bondade triunfando sobre o cinismo, baseada na real amizade entre Rogers e o jornalista Tom Junod. Depois que um escritor de revista cansado da vida recebe a proposta de escrever um perfil de Rogers, ele supera seu ceticismo, aprendendo sobre empatia, gentileza e decência com o vizinho mais querido da América.

Elenco: Tom Hanks, Matthew Rhys, Chris Cooper e Susan Kelechi Watson

Direção: Marielle Heller

Roteiro: Micah Fitzerman-Blue e Noah Harpster



Mortdecai: A Arte da Trapaça - filme

(Mortdecai, 2015)

Data de lançamento: 15 de dezembro

Sinopse: Charles Mortdecai é um negociante de arte malandro que tem de lidar com um grupo de russos raivosos, o serviço de inteligência britânico MI5, sua esposa e um terrorista internacional. Ele embarca numa viagem ao redor do planeta, armado apenas de sua boa aparência e charme, para tentar recuperar uma pintura roubada.

Elenco: Johnny Depp, Gwyneth Paltrow, Paul Bettany e Ewan McGregor

Direção: David Koepp

Roteiro: E ric Aronson



Causalidad - filme

(Causalidad, 2021)

Data de lançamento: 17 de dezembro

Sinopse: Quando Claudia aparece para um encontro em um bar para conhecer Luis, que a contatou através do Tinder, ela não consegue imaginar o que o destino reserva. Um sequestro que termina com uma morte inevitável. Uma história de vingança, suspense e reviravoltas surpreendentes, contada em plano-sequência.

Elenco: Juana Viale, Pablo Mónaco, Esteban Bigliardi, María Soldi e Fabián Arenillas

Direção: Marcelo Politano

Roteiro: Marcelo Politano



Being The Ricardos - filme Original Amazon

(Being The Ricardos, 2021)

Data de lançamento: 21 de dezembro

Sinopse: Being The Ricardos mostra a história da atriz Lucille Ball e seu marido Desi Arnaz enquanto eles tentam controlar a crise que pode acabar com suas carreiras e seu casamento.

Elenco: Nicole Kidman, Javier Bardem, Nina Arianda e J.K. Simmons

Direção: Aaron Sorkin

Roteiro: Aaron Sorkin



Yearly Departed Temporada 2 - série Original Amazon

(Yearly Departed, 2021)

Data de lançamento: 22 de dezembro

Sinopse: O especial de comédia traz uma lista de comediantes femininas discutindo de tudo, desde sexo casual a band-aids bege e tudo o mais que "perdemos" em 2020.

Elenco: Phoebe Robinson, Rachel Brosnahan, Tiffany Haddish, Patti Harrison e Natasha Leggero

Direção: Linda Mendoza

Roteiro: Karen Chee, Akilah Green, Franchesca Ramsey e Jocelyn Richard



PRIME VIDEO CHANNELS



PARAMOUNT+



Os Renegados - filme

(The Misfits, 2021)

Data de lançamento: 1º de dezembro

Sinopse: Após ser recrutado por um grupo de ladrões, o renomado criminoso Richard Pace se envolve em um elaborado roubo de ouro que promete ter grandes implicações tanto em sua vida quanto na vida de outros.

Elenco: Pierce Brosnan, Tim Roth, Nick Cannon, Rami Jaber e Jamie Chung

Direção: Renny Harlin

Roteiro: Kurt Wimmer e Robert Henny



1883 Temporada 1 - série

(1883, 2021)

Data de lançamento: 20 de dezembro

Sinopse: A série acompanha a família Dutton em uma jornada para o oeste norte-americano através das Grandes Planícies em direção ao último bastião da América indomada, trazendo uma releitura da expansão ocidental e um estudo intenso de uma família que foge da pobreza em busca de um futuro melhor na terra prometida de Montana.

Elenco: Sam Elliott, Tim McGraw, Faith Hill, Isabel May e Billy Bob Thornton

Criação: Taylor Sheridan

Direção: Taylor Sheridan e Christina Voros



STARZPLAY



Anna Karenina - filme

(Anna Karenina, 2012)

Data de lançamento: 1º de dezembro

Sinopse: Na alta sociedade russa do final do século XIX, a aristocrata de São Petersburgo Anna Karenina viaja a Moscou para salvar o casamento de seu irmão, o príncipe Oblonsky, que teve um caso de amor com sua criada.

Elenco: Keira Knightley, Jude Law, Aaron Taylor-Johnson, Matthew Macfadyen e Eric MacLennan

Direção: Joe Wright

Roteiro: Tom Stoppard



Esposa de Mentirinha - filme

(Just Go With It, 2011)

Data de lançamento: 1º de dezembro

Sinopse: Infeliz em sua tentativa de casamento, Danny passa a vivenciar relacionamentos sem compromisso para driblar a carência. Quando conhece a jovem Palmer e a paixão toma conta de ambos, ele inventa, para tentar conquistá-la, que é marido de sua melhor amiga Katherine, pai dos filhos dela, e que vai se separar. Assim começa uma verdadeira aventura amorosa recheada de confusões.

Elenco: Adam Sandler, Jennifer Aniston, Nicole Kidman, Nick Swardson e Brooklyn Decker

Direção: Dennis Dugan

Roteiro: Allan Loeb e Timothy Dowling



The Great Temporada 2 - série

(The Great, 2021)

Data de lançamento: 19 de dezembro

Sinopse: Uma mulher da realeza que vive na Rússia rural durante o século XVIII é forçada a escolher entre sua própria felicidade e o futuro do país quando se casa com um imperador.

Elenco: Elle Fanning, Nicholas Hoult, Phoebe Fox e Sacha Dhawan

Criação: Tony McNamara

Roteiro: Tony McNamara, Vanessa Alexander, Gretel Vella e Tess Morris



LOJA PRIME VIDEO



A Família Mitchell e a Revolta das Máquinas - filme

(The Mitchells vs the Machines, 2021)

Data de lançamento: 15 de dezembro

Sinopse: Katie Mitchell é aceita na escola de cinema dos seus sonhos. Sua família inteira leva Katie para a escola quando seus planos são interrompidos por um levante tecnológico. Os Mitchells terão que trabalhar juntos para salvar o mundo.

Elenco: Abbi Jacobson, Danny McBride, Maya Rudolph e Michael Rianda

Direção: Michael Rianda e Jeff Rowe



Prisoners of the Ghostland - filme

(Prisoners of the Ghostland, 2021)

Data de lançamento: 15 de dezembro

Sinopse: Situado na traiçoeira cidade fronteiriça de Samurai Town, um implacável ladrão de banco é solto da prisão pelo rico senhor da guerra, O Governador, cuja neta adotiva Bernice está desaparecida. O Governador oferece ao prisioneiro sua liberdade em troca de resgatar o fugitivo.

Elenco: Nicolas Cage, Sofia Boutella, Nick Cassavetes, Bill Moseley e Tak Sakaguchi

Direção: Sion Sono

Roteiro: Aaron Hendry e Reza Sixo Safai



Luccas Neto em: o Hotel Mágico - filme

(Luccas Neto em: o Hotel Mágico, 2020)

Data de lançamento: 20 de dezembro

Sinopse: O filme apresenta Luccas Neto e sua irmã Gi se hospedando no Hotel Mágico para participar de uma importante entrevista. No entanto, eles precisam arrumar um jeito de se livrar dos elfos que conheceram no Polo Norte e vieram para o Rio de Janeiro perturbar a sua paz.

Elenco: Luccas Neto, Giovanna Alparone e R oberta Piragibe

Direção: Lucas Margutti

Roteiro: Marcio Vianna e Luccas Neto



Sem Tempo Para Morrer - filme

(No Time to Die, 2021)

Data de lançamento: 23 de dezembro

Sinopse: James Bond deixou o serviço secreto e está desfrutando de uma vida tranquila na Jamaica. Sua paz dura pouco, pois seu velho amigo Felix Leiter, da CIA, aparece pedindo sua ajuda. A missão de resgatar um cientista sequestrado acaba sendo muito mais traiçoeira do que o esperado, levando Bond na trilha de um vilão misterioso armado com uma nova tecnologia perigosa.

Elenco: Daniel Craig, Ana de Armas, Rami Malek Léa Seydoux e Lashana Lynch

Direção: Cary Joji Fukunaga

Roteiro: Neal Purvis, Robert Wade, Cary Joji Fukunaga e Phoebe Waller-Bridge