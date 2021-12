Humorista reclamou da falta de atividades na reta final do programa - Reprodução

Publicado 30/11/2021 20:01

Rio - Durante a tarde desta terça-feira (30), Rico Melquiades e Dayane Mello estavam conversando e disseram que a produção poderia adiantar a final de "A Fazenda 13". O humorista e a modelo reclamaram que já estão cansados e falaram que a direção poderia acelerar o ritmo do programa nessa reta final.



"Mas eu, sendo diretor, e vendo o pessoal dormindo ia falar: 'Vamos adiantar [a final]'. Já estão todos cansados emocionalmente. Eu pensaria assim. Também estou exausto", diz o comediante.

Dayane disse acreditar que o intervalo entre as provas e eliminações deve diminuir, pois tem bem menos participantes no jogo. "Agora acho que começa o boom do negócio. Mais roça, mais dinâmica...", pensa a modelo.

Rico respondeu que a direção poderia começar a fazer isso a partir de hoje. "Eles poderiam adiantar", disse. A modelo concordou e falou que está doida para ir embora e poder ouvir a voz da filha.