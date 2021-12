Mãe de MC Gui detona Solange Gomes - Reprodução Internet

Publicado 01/12/2021 10:17

Rio - Claudia Baronesa, mãe de MC Gui, foi às redes sociais defender o filho após a formação da roça desta terça-feira em "A Fazenda". A mãe do cantor ainda detonou a modelo Solange Gomes, que está confinada com Gui no reality show e trocou farpas com ele no programa ao vivo desta noite.

"Não se deixe abater por uma pessoa que aponta o dedo como se nunca tivesse pecado. Ela, como mãe, nunca deveria falar o que falou a você no ao vivo, ela é uma pessoa que tem vários traumas, como a mesma disse, e um deles deve ser de nunca ter tido ninguém que a amasse tanto e desse tanto carinho e amor a ela, como você dá!", inciou a mãe de MC Gui.

"Uma mulher amarga que, infelizmente, pelo dinheiro passa por cima de qualquer valor da vida, mas você não é isso que ela te descreve", disse Claudia, que ainda disse que sempre vai se orgulhar filho. "Sua mãe nunca terá vergonha de você, saiba disso sempre, te defendo até a morte, você é luz, você é uma estrela que ninguém apagará. Você já é um vencedor, com prêmio ou sem prêmio, e será sempre o meu campeão. Te amo", finalizou.

Alfinetadas

Durante a formação da roça nesta terça-feira, Solange Gomes disse que MC Gui tenta passar uma imagem de bom moço para deixar de ser "cancelado" fora do reality show. "Quando você fala da sua noiva, você não está falando lá fora. Está falando aqui dentro de 'A Fazenda', então não estou trazendo nada de fora. Estou falando do seu comportamento aqui dentro. É um comportamento que é um benefício para você do bom rapaz, do futuro bom marido. É um ponto de vista meu e eu quis pontuar isso", disse a modelo.

"Além de eu achar que ele também é debochado, ele sabe muito bem que eu sou a pessoa que menos ganhou dinheiro dos peões aqui na dinâmica de 'A Fazenda' e quando ganhou R$ 7 mil no Faro foi correndo perto de mim debochar, 'aí, Solange. Ganhei mais R$ 7 mil", continuou a peoa.