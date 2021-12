Victor Igoh e Sthefane Matos - Reprodução

Publicado 01/12/2021 12:04

Rio - Confinados na 'Fazenda', Dynho e Sthe não fazem ideia do que tem acontecido do lado de fora da casa com seus relacionamentos. Os dois, que têm mostrado uma relação bem íntima no reality, não estão sendo bem vistos por seus pares. Pelas redes sociais, Victor Igoh, noivo de Sthe, já deu a entender que se separou da influenciadora.

Isso porque o jovem curtiu uma postagem feita pelo perfil Gina Indelicada dizendo que Sthe também estaria solteira, assim como Dynho. Isso foi o suficiente para que os seguidores entendessem que Victor está seguindo os passos de MC Mirella, que já deu entrada no divórcio com o dançarino Dynho.