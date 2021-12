Pedro Alonso, que interpretou Berlim na primeira temporada de La Casa de Papel - Divulgação

Pedro Alonso, que interpretou Berlim na primeira temporada de La Casa de PapelDivulgação

Publicado 01/12/2021 12:28

Rio - A Netflix celebrou nesta terça-feira, em um evento online e vivo, a temporada final de 'La Casa de Papel', que estreia em 3 de dezembro. Na ocasião, a plataforma anunciou que vai lançar uma série, em formato de spin-off, do personagem Berlim, um dos assaltantes mais famosos da série 'La Casa de Papel'. A produção tem estreia prevista para 2023.

fotogaleria

O evento híbrido contou com a presença de celebridades locais, além de fãs da série, e foi transmitido por meio de um hub digital com tradução simultânea para 10 línguas diferentes. Fãs de Round 6 ganharam uma surpresa quando Park Hae-soo, que irá interpretar Berlim na adaptação coreana de La Casa de Papel, com estreia em 2022, apareceu no evento através de um vídeo. Ele também enviou seus votos de sucesso, segurando a máscara icônica que Pedro Alonso enviou para ele. Park Hae-soo ainda prometeu enviar de volta uma máscara coreana, no lançamento da série no próximo ano.Fãs que não puderam assistir ao evento podem checar a gravação no Youtube de @LaCasadePapel, em que a transmissão está disponível com diversas opções de legenda.