Publicado 01/12/2021 14:55 | Atualizado 01/12/2021 14:56

Rio - Fátima Bernardes não participou da vinheta de fim de ano da TV Globo deste ano. Durante o 'Encontro', da TV Globo, desta quarta-feira, a apresentadora lamentou o fato e explicou o motivo de sua ausência. "Esse ano eu fiquei super triste, porque eu não participei da gravação. É um momento que é super gostoso. Eu estava recém-operada quando gravou em outubro. Vai ser a primeira vez que eu não vou participar. Vai ser bem diferente, porque é um momento legal de encontrar os colegas", destacou.

Tati Machado consolou Fátima. "Eu te representei, Fátima", disse ela, que brincou: "O que eu fiz: estrategicamente fiquei ao lado de Ágatha Moreia, Jonathan Azevedo".

A tradicional vinheta de fim de ano da emissora, em que os artistas contratados cantam os versos de 'Um Novo Tempo', será exibido pela primeira vez neste ano, nesta quarta-feira, no primeiro intervalo da novela 'Um Lugar ao Sol'. O tema deste ano é reencontro.

Cirurgia no ombro

Fátima passou por uma artroscopia no ombro no dia 12 de outubro. No 'Encontro', a apresentadora explicou a necessidade de fazer o procedimento. "Eu rompi um tendão do músculo chamado supraespinhal. O ombro é uma articulação complicada, houve o rompimento total, então eu vou precisar fazer uma pequena cirurgia para poder voltar a nadar, dançar, porque estou sem poder fazer nada". No dia 27 do mesmo mês, ela contou para os internautas que tinha iniciado a fisioterapia. "Tô tentando movimentar o braço. O cabelo tá aqui pra disfarçar esse roxinho que tá descendo por culpa da cirurgia. Mas é um exercício de paciência".