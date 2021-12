Ex-noiva do ex-BBB Lucas Penteado, Júlia Franhani - Divulgação/ RedeTV

Publicado 01/12/2021 19:53

Rio - Ex-noiva do ex-BBB Lucas Penteado, Júlia Franhani revelou que foi traída pelo ator. Em entrevista ao 'Superpop', que vai ao ar nesta quarta-feira, na RedeTV, a maquiadora relembrou o episódio da live em que Penteado a acusou de traição. Mas, segundo, ela, o infiel foi o ex-BBB.

"Nesse dia ele chegou no apartamento surtado, começou falar um monte para mim, que eu tinha traído, que fui pega no flagra. Ele não estava muito bem, estava alterado, e começou a inventar um monte de coisa", disse ela, que deu mais detalhes da traição dele. "Uma semana antes da live acontecer ele havia me traído. Ligou para essa pessoa na minha frente para me provar que ele não estava mentindo. Isso da live foi porque ele mesmo não estava sabendo lidar com o que tinha feito”, finalizou.

Relembre o caso

No início de outubro, Lucas Penteado fez uma live acusando Júlia de traição. Na ocasião, ele alegou que, após retornar de um show de comédia, encontrou a maquiadora com o segurança do condomínio. Durante o vídeo ao vivo, ele dizia: "Que feio, hein? E você não tem nada a ver com isso [falando para o segurança], errado mesmo é quem tinha relação certo? Ótimo". O ex-BBB, então, fez Júlia sair pela porta da frente do condomínio, enquanto ela pedia para que ele parasse de filmar.