Publicado 02/12/2021 15:01

Rio - Dayane Mello e Rico Melquíades seguem em clima de tensão em "A Fazenda 13". Nesta quinta-feira (2), a modelo afirmou que deixará o Brasil se o alagoano for campeão do reality rural. A declaração veio após o ex-'De Férias com o Ex' acordar os peões com um panelaço , depois de ser eleito o fazendeiro da semana.

A ex-Gran Fratello conversava com Sthe Mathos, MC Gui e Dynho Alves sobre a situação que ocorreu na manhã desta quinta-feira: "Tá louco, o cara não respeita ninguém", reclamou o ex-marido de MC Mirella. "Eu tentei me resolver com ele, ficar amigo, mas depois disso, ele comprou uma guerra comigo", disparou o funkeiro.

"Quer aparecer, ridículo. Pra que isso?", questionou Dayane. "Mas aqui se faz, aqui se paga. Esse reality vai fazer muito mal para a cabeça dele depois. Imagina, quando ele sair daqui sem trabalho, sem nada. Quem vai querer trabalhar com ele?", comentou a modelo. Foi quando MC Gui apontou as chances que Rico tem de vencer o reality e a influenciadora disparou: "Eu não boto nunca mais os pés no Brasil se isso acontecer."

