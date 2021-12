Eduardo Moscovis, Adriana Esteves (Petruchio, Catarina em O Cravo e a Rosa) - Globo/Divulgação

Publicado 06/12/2021 11:00

Rio - O fim de ano chega com novidades na TV. A partir desta segunda-feira, a Globo inaugura um novo horário para novelas em sua grade. A escolhida para estrear a faixa foi ‘O Cravo e a Rosa’, exibida originalmente no ano 2000. Protagonistas da obra de Walcyr Carrasco, Adriana Esteves e Eduardo Moscovis deram vida a um dos casais mais queridos da dramaturgia: Catarina e Petruchio. Com uma relação turbulenta, no melhor estilo gato e rato, os dois divertiram e emocionaram o público ao longo da trama.

“Tive uma grande surpresa ao saber que 'O Cravo e a Rosa' iria ao ar novamente. É uma das novelas mais lindas de que já participei”, comemora Adriana, que é corroborada pelo colega de elenco. “Adorei a escolha! A novela é muito bem escrita, baseada num grande clássico (A Megera Domada), bem dirigida e com um elenco primoroso”, defende Edu.Aos 51 anos, Adriana destaca o valor da novela, gravada enquanto ela ainda tinha 30 anos de idade. “Esse trabalho foi especialmente importante para mim. Eu tinha acabado de ter meu primeiro e tão desejado filho, Felipe. Estava completamente encantada com a maternidade, transformada por ela e absolutamente entusiasmada para trabalhar”, declara a atriz.Para Edu, a novela também representa um capítulo importante de sua carreira. “Petruchio é um dos personagens mais lembrados da minha carreira. Sem dúvida alguma foi ótimo fazer uma novela onde pude exercitar o humor e a caracterização do personagem. Fizemos um trabalho muito específico de preparação. O meu núcleo, o da fazenda, fez um trabalho à parte do restante do elenco. Fomos para a fazenda vários dias seguidos. Aprendemos a fazer queijo, andar de charrete, cavalo, corríamos atrás das galinhas e porcos e outras coisas assim (risos)”, brinca o ator.E por mais que a novela já tenha sido veiculada há mais de duas décadas, o sucesso foi tamanho que tanto Adriana quanto Eduardo continuam sendo abordados nas ruas por conta de seus personagens.“As pessoas falam muito para mim curiosidades como terem colocado o nome das filhas de Catarina. Ou terem cortado o cabelo com o corte semelhante ao dela. Fora do país, especialmente Portugal, a novela foi um grande sucesso e é sempre lembrada”, destaca a atriz. Eduardo, por sua vez, também tem uma experiência parecida. “Muita gente me chama de Petruchio até hoje. Ou pergunta pela Catarina (risos)”, brinca o ator.Com a reprise da novela, portanto, os protagonistas garantem que vão se juntar ao grande público e acompanhar, mais uma vez, a história de amor de Catarina e Petruchio. “Vou assistir sim. E mostrar para os meus filhos, que não viram. É uma novela que me orgulho muito e vai trazer novamente muita alegria para o nosso povo brasileiro que está mais do que nunca precisando ver beleza, luz, vida!”, declara Adriana Esteves.Eduardo Moscovis também pretende unir a família em frente à TV. “Vou assistir novamente e quero assistir com o meu filho caçula”, conta o ator.