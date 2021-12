Dayane Mello foi a 11ª eliminada de ’A Fazenda 13’ - Reprodução

Dayane Mello foi a 11ª eliminada de ’A Fazenda 13’Reprodução

Publicado 03/12/2021 07:52

Rio - Eliminada na 11ª roça de "A Fazenda 13", a ex-participante do "Gran Fratello" Dayane Mello disse em entrevista à "Cabine de Descompressão" que não se arrepende de ter rasgado a jaqueta de seu colega de confinamento Rico Melquiades.

"Não me arrependo. Faria tudo de novo. Eu disse que ia cortar todas as roupas dele pra não ter uma pra final", afirmou. Em seguida, Dayane assistiu ao vídeo em que aparece cortando a roupa. "Eu acho que naquele momento eu teria feito coisa pior se a produção não tivesse me parado. Eu ia botar cocô dentro das botas dele, eu ia cortar as roupas dele. Eu sou louca, não sou normal. Se eu fosse normal, não estaria em 'A Fazenda 13'. Eu estava pra quebrar prato", disse a modelo, que também revelou ter ficado esperando para ver Rico vestir a roupa rasgada.

"Aí, sabe o que pensei? Que no outro dia ele ia ter de levantar para fazer o cavalo. Eu queria que ele botasse a jaqueta e visse que estava rasgada. Essa foi a intenção. Eu esperava que ele viesse perguntar, mas não aconteceu. Aí, ele pegou a jaqueta e guardou sem querer e ficou por quatro dias debaixo da cadeira", contou.

Dayane afirmou que tinha uma relação de "amor e ódio" bom Rico. "Tinha esse amor e ódio meu e dele. Eu disse pro Rico 'nossa, eu gosto muito desse teu coração'. Eu não sei da história de vida dele, mas ele é muito sensível. Eu acho muito comprovado a nossa essência pelo que a gente passou e algumas reações eu entendo que ele fica louco, e começa a diminuir, machucar, ferir e a gente está com saudades das nossas famílias. Chega um momento que paciência tem limite, né?".