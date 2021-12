Adriane Galisteu cita Juliette Freire no discurso de eliminação de ’A Fazenda’ - Reprodução

Publicado 03/12/2021 08:37

Rio - Adriane Galisteu, apresentadora do reality show "A Fazenda", da Record TV, citou ninguém menos que Juliette Freire, campeã do "BBB 21", da TV Globo, em seu discurso de eliminação na roça desta quinta-feira. Antes de dar o resultado e dizer quem, entre Solange Gomes ou Dayane Mello, voltaria para a sede, a apresentadora citou a participante do reality rival.

"Meninas, triste, louca ou má? Quem de nós nunca foi encaixada em um desses rótulos, né? Aliás, tem até uma música que começa assim. Ela ficou famosa na boca de uma mulher que sabe exatamente o que vocês estão sentindo. Essa mulher é ninguém menos, ninguém mais que a Juliette", iniciou.

"Uma vez ela falou: 'Não se coloque no lugar que lhe dão, se coloque no lugar que você é'. Bem maravilhosa essa frase. Ninguém melhor que ela para mostrar que não existe limite de onde a gente pode chegar", completou.

