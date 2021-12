Chico Pinheiro faz strip ao vivo - Reprodução

Chico Pinheiro faz strip ao vivoReprodução

Publicado 03/12/2021 12:12

Rio - O jornalista Chico Pinheiro, de 68 anos, âncora do "Bom Dia Brasil", ficou feliz da vida com o título do Atlético-MG na noite desta quinta-feira e quebrou o protocolo nesta sexta ao tirar o terno que estava usando e exibir a camisa do clube ao vivo.

"Eu vou fazer hoje uma coisa que já me perguntaram várias vezes... E eu nunca vim assim (com a camisa do time), mas hoje eu prometi fazer e vou fazer agora...", disse o jornalista, que começou a tirar o terno.

A apresentadora Ana Maria Braga, que estava em um link com Chico para falar sobre as atrações do "Mais Você", entrou na brincadeira. "Strip do Chico logo cedo", brincou. "Depois de 50 anos, a gente vai ver o time de Chico Pinheiro", disse o jornalista esportivo Felipe Andreolli.

"Aqui está! Aqui é galo e isso nunca foi visto na televisão. Aqui é galo!", disse Chico Pinheiro, que até ensaiou uma dancinha, feliz da vida. O jornalista também levou para o noticiário um boneco de galo. "Os caras me perguntam: 'Você vai com a camisa do galo por baixo do terno quando o galo ganha?'. Sempre! Porque a minha pele é preto e branco. Mas hoje eu resolvi vestir de fato em homenagem aos atleticanos e a todos os amigos", disse.