Roberto Carlos - Fabio Rocha

Roberto CarlosFabio Rocha

Publicado 03/12/2021 19:34 | Atualizado 03/12/2021 19:35

Rio - O tradicional show de fim de ano do Roberto Carlos está mais que confirmado na TV Globo e celebrará o reencontro do Rei com seu público e amigos. A apresentação inédita acontecerá no dia 22 de dezembro e está cheia de convidados especiais.

fotogaleria

O cantor receberá, no palco, sua banda, sob a regência do maestro Eduardo Lages, a banda Jota Quest, Erasmo Carlos e Wanderléia, Fafá de Belém, Liah Soares, a dupla Zezé Di Camargo & Luciano, Zeca Pagodinho, Ivete Sangalo e o casal Sandy e Lucas Lima, além de integrantes do coral Resgate Para A Vida.

Diretor artístico do Especial, LP Simonetti fala sobre a atração. “É uma mensagem importante o Roberto Carlos voltar a fazer o ‘Especial’, não existe fim de ano sem o Rei. O público pode esperar muita emoção com esses reencontros em um show que está sendo feito com muito carinho e trazendo uma mensagem de esperança”, explica.



Devido a pandemia do coronavírus no ano passado, o Especial de fim de ano do Roberto não foi gravado. A emissora, então, exibiu um show do Rei gravado em 2011, em Jerusalém.