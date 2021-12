Irmão de Marília Mendonça, Maiara e Maraisa fazem homenagem um mês após morte da artista - Reprodução/Globo

Publicado 06/12/2021 12:02 | Atualizado 06/12/2021 12:42

Rio - João Gustavo, irmão de Marília Mendonça, lançou a primeira música póstuma da cantora sertaneja, que faleceu em um acidente aéreo há um mês. Durante o "Fantástico" deste domingo, ele que faz parte da dupla Dom Vittor e Gustavo ainda cantou outro sucesso da irmã. A dupla Maiara e Maraisa também esteve presente e falou sobre a saudade da amiga 30 dias após o seu falecimento.

A faixa "Calculista" chegou às plataformas digitais neste fim de semana, com direito a clipe gravado antes do falecimento da artista. Ele, que tem 20 anos, disse que a irmã mais velha foi uma das maiores incentivadoras de sua carreira, que começou no início deste ano, com o lançamento do EP "Do Zero".

"Num primeiro momento, quando tudo aconteceu, meu pensamento foi parar. Só que aí eu estava vendo as coisas acontecendo de uma maneira natural. E pensando: 'cara, se eu parar vou ter que carregar uma dor de ter perdido a minha irmã. E uma dor de ter fracassado no que ela me encaminhou'. Ela encaminhou eu e o Dom, entendeu?", disse João Gustavo.

Maiara e Maraisa, que junto a Marília formavam o projeto "Patros", ressaltaram que receberam apoio dos fãs e grupos de amigos para seguir em frente. "A gente tem que agradecer a Deus por esses momentos que a gente viveu, pelas oportunidades, por toda a genialidade dela, que ela sempre estava muito à frente. Ela viveu intensamente tudo", comentou Maraisa. "Genial, preparou tudo", acrescentou Maiara.

Tanto João Gustavo, quanto Maiara e Maraisa falaram também sobre a força que a mãe de Marília teve após a morte da filha e como isso foi fundamental para dar suporte aos demais.

Homenagens

Fãs e amigos usaram as redes sociais, neste domingo, para lamentar a morte precoce da cantora há exato um mês. Eles relembraram o legado deixado por uma das maiores artistas do país.

A mãe da cantora, Ruth Moreira, seguiu a rotina que tem de publicar reflexões e mensagens motivacionais em suas redes sociais. Na manhã deste domingo, Ruth usou os Stories do Instagram para compartilhar um versículo bíblico que fala fraqueza e as angústias da vida.

A mãe da sertaneja divide a guarda do único filho deixado pela artista, Léo, de quase 2 anos, com Murilo Huff, pai da criança. O cantor retomou sua agenda de shows neste fim de semana e, neste sábado, separou um momento de sua apresentação para homenagear a ex-namorada. Em vídeos públicados nos Stories, o artista canta um dos hits de Marília, a faixa "De Quem é a Culpa?", enquanto fotos do ex-casal são exibidas em um telão.

Os fãs da compositora não esconderam a tristeza em postagens no Twitter: "Cara, 1 mês sem Marília e eu ainda continuo pensando que é mentira, nunca vou conseguir me acostumar com a ideia", lamentou uma internauta. "Você faz tanta falta, meu amor!!! Eterna em nossos corações", declarou outra fã. "[É] surreal saber que já faz um mês que não temos mais a Marília... Eu nunca vou conseguir superar isso", escreveu uma terceira.

Relembre a tragédia

Marília Mendonça faleceu em 5 de novembro após sofrer um acidente aéreo em Piedade de Caratinga, Minas Gerais, onde faria um show. Ela, que tinha 26 anos, deixou um filho, o pequeno Léo, de quase dois. Além da artista, também foram vítimas o assessor e tio da sertaneja, Abicieli Silveira, seu produtor, Henrique Bahia, o piloto e o copiloto do bimotor, Geraldo Martins de Medeiros e Tarciso Pessoa Viana.