A Fazenda 13: Mileide Mihaile e Solange Gomes brigam reprodução de vídeo

Publicado 06/12/2021 16:04

Rio - Mais um dia de confusão na 'Fazenda'. Na última dinâmica da discórdia, Solange Gomes atacou Mileide Mihaile usando como argumento a pensão paga por Wesley Safadão para o filho da influenciadora. Após a repercussão da briga, a família de Mileide reagiu, por meio de comunicado feito pela assessoria de imprensa, e disse que a observação de Solange e de Dayane Mello era machistas. Além disso, a nota fala sobre o destino que é dado ao dinheiro pago por Safadão. Confira:

"De acordo com a assessoria de imprensa, a família da influenciadora e empresária Mileide Mihaile, atual participante do reality show "A Fazenda", vem a público se pronunciar sobre uma onda de comentários infundados e de cunho machista feitos pela participante Solange Gomes e ex-participante Dayane Mello, entre a última sexta-feira e este domingo (05/12), referentes a pensão alimentícia e envolvimento de Mileide com o pai de seu filho, Wesley Oliveira da Silva, conhecido nacionalmente como o cantor Wesley Safadão.



Em nenhum momento de sua vida Mileide se envolveu em um relacionamento por interesse. Quem a acompanha nas redes sociais e dentro do próprio programa, enxerga claramente uma conduta limpa e caráter preservado. Mileide é uma pessoa que é fiel com seus sentimentos, emanando afeto e carinho em todas suas atitudes. Apontar que seu primeiro e único casamento foi com intenções voltadas para fama e dinheiro é completamente equivocado e ofende a reputação de Mileide. Tanto que, é de conhecimento público que no momento em que se conheceram, em 2005, Wesley compartilhava da mesma situação financeira de Mileide, derrubando qualquer especulação mal intencionada quanto a esta união.



Sobre os assuntos voltados para a pensão alimentícia, é importante ressaltar que ela não é um capricho ou uma forma de enriquecer, ela é um direito previsto e cedido pela lei! Questionar a credibilidade do destino da quantia financeira em questão é uma atitude machista que põe em xeque a própria razão da existência do direito civil. Todo dinheiro recebido sempre foi e continuará sendo destinado exclusivamente ao filho de Mileide, o pequeno Yhudy, de onze anos. A quantia, assim que depositada, é direcionada para uma conta poupança que será liberada para Yhudy assim que completar 18 anos de vida.



Desde sua adolescência, Mileide batalhou por sua independência financeira, migrando para Fortaleza e seguindo seu sonho de ser bailarina de grandes bandas de forró. Por cerca de duas décadas, Mileide trabalhou incansavelmente para dar a melhor condição de vida possível para toda sua família, como sua mãe, Doralice, e seus parentes que ainda residem no estado do Maranhão. Sua participação no reality é a prova viva deste fato. Mileide busca o grande prêmio final por seu filho, sua mãe, seus avós, e o restante de sua família. Sua luta representa todas as mulheres que seguem batalhando pelo direito de ter sua voz ouvida e seu nome reconhecido, independentemente dos julgamentos de uma sociedade que insiste em diminuí-las".