Especial de Harry PotterReprodução

Publicado 06/12/2021 18:08

Rio - A plataforma de streaming HBO Max deixou os potterheads eufóricos com o lançamento do primeiro teaser de "Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts" nesta segunda-feira (6).

O especial estreia dia 1 de janeiro de 2022 e reunirá o elenco da franquia mais famosa de bruxos. No vídeo divulgado os atores Robbie Coltrane (Hagrid), Matthew Lweis (Neville Longbottom) e Mark Williams (Arthur Weasley) surgem recebendo uma carta de Hogwarts para o evento de ex-alunos.

A produção terá 90 minutos de duração e será gravada nos estúdios usados para os filmes, além de não ter a participação da escritora dos livros que inspiraram a adaptação, J.K Rowling.

Os fãs foram á loucura nas redes sociais. "Não, eu não estou chorando...", comentou uma usuária do Twitter. "Não vejo a hora de lançar", disse outra. "Esperando meu convite", brincou mais uma.

Confira:

The invitation you've been waiting for has arrived. Harry Potter 20th Anniversary: #ReturnToHogwarts is coming to HBO Max on New Year's Day. pic.twitter.com/kttDL0QCOP