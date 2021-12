Rico Melquiades - Reprodução/Twitter/Record

Rico MelquiadesReprodução/Twitter/Record

Publicado 07/12/2021 09:51 | Atualizado 07/12/2021 10:06

São Paulo - O peão Rico Melquíades não aguenta mais a falta de sexo no confinamento de "A Fazenda 13". Na madrugada desta terça-feira, o humorista desabafou com as amigas Marina Ferrari e Mileide Mihaile sobre a abstinência sexual ao longo de quase três meses.

fotogaleria

Marina comentou a saudade que estava de casa e lembrou que falta pouco tempo para voltar à rotina. "Vamos curtir os últimos dias", disse Marina. Rico rebateu a amiga e, brincando, afirmou que não tem mais nada para fazer em "A Fazenda". Mileide se envolveu no papo e afirmou que Rico não curte os últimos dias de reality.

Surpreendendo as peoas, Rico contou que quer aproveitar para transar. "Cala a boca, Mileide. O que aproveitar? Já aproveitei três meses. Quero aproveitar assim, agora", contou Rico, empinando o bumbum. "Ele quer aproveitar com esse c* de turbina", brincou a ex de Safadão.

"Quando eu sair, eu quero olhe [Rico começou a quicar no banco] e quero ver as minhas contas, fazer stories. Quero sentar. Nunca mais sentei", entregou o peão.

Mileide Mihaile e Marina Ferrari deram risada sobre a abstinência do amigo. "Quem aguenta, mulher?", se divertiu Mileide.