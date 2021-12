Giovanna Grigio, Azul Guaita, Sergio Mayer Mori, Andrea Chaparro, Jeronimo Cantillo, Franco Masini, Lizeth Selene e Alejandro Puente fazem parte da nova geração Rebelde - Divulgação/Netflix

Publicado 07/12/2021 13:37

Rio - Agora falta pouco! Nesta terça-feira, a Netflix liberou o primeiro trailer de 'Rebelde', sua nova série adolescente, inspirada na história que fez sucesso no começo dos anos 2000. Com trailer lançado, os fãs aguardam ansiosos para a estreia da produção, marcada para o dia 5 de janeiro. E o público brasileiro tem um motivo a mais para ficar ansioso: a brasileira Giovanna Grigio, famosa por sua participação em 'Chiquititas' e 'Malhação', também está na série.

Sinopse: Enquanto uma sociedade secreta que aparentemente desapareceu por 18 anos retorna para atrapalhar os sonhos e ambições musicais dos novos alunos, eles tentarão encontrar o melhor entre os melhores para formar suas próprias bandas. Uma destas bandas inclui o egocêntrico Luka Colucci, a famosa pop star Jana Cohen, o talentoso compositor Esteban, o confiante baterista Andi, o amigável rapper Dixon, e a alegre, mas ingênua, MJ - junto com as outras bandas, eles serão julgados por Sebastián Langarica e Emilia, dois dos mais ilustres alunos da escola.



A primeira temporada de Rebelde inclui as participações especiais de Estefanía Villarreal, Leonardo de Lozanne, Karla Sofia Gazcón, Pamela Almanza, Dominika Paleta, e Karla Cossío retornando ao papel de Pilar Gandía, uma estudante formada pela Elite Way School.

