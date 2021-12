Paulo Gustavo e Tatá Werneck - Reprodução Internet

Paulo Gustavo e Tatá Werneck Reprodução Internet

Publicado 07/12/2021 15:34 | Atualizado 07/12/2021 16:01

Rio - Tatá Werneck, 38 anos, se emocionou ao relembrar o último encontro com Paulo Gustavo, que faleceu em maio desse ano após complicações pela covid-19. A apresentadora, que vai dividir o palco do "Prêmio Multishow 2021" com a cantora Iza, relatou que viu Paulo pela última vez na edição do prêmio de 2020. Na ocasião, a humorista apresentou o evento ao lado do amigo.

fotogaleria

"O Prêmio Multishow é sempre um momento feliz, de muita celebração, que a gente espera durante muito tempo para acontecer. Foi a última vez que eu vi o Paulo pessoalmente. Espero que seja tão incrível quanto a gente está esperando. E vai ser, porque ele tem muitos significados este ano", explicou ela.

O evento vai homenagear o comediante e seu grande legado no humor. Déa Lúcia e Ju Amaral, mãe e irmã do ator estarão presentes na cerimônia. Thales Bretas, viúvo de Paulo, também fará parte do evento.