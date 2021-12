Cena de 'É o Amor', série documental da Netflix estrelada por Zezé Di Camargo e Wanessa da Netflix - Mauricio Santana/Netflix

Rio - Após anos de vida pública e exposição na mídia, o cantor Zezé Di Camargo e sua filha Wanessa mostram que o clã ainda tem muita história para contar em "É o Amor: Família Camargo", série documental que chega à Netflix nesta quinta-feira. A dupla abre o jogo sobre os desafios de gravar a atração em um "formato de reality show", como o próprio Zezé define. "Valeu por dez anos de terapia", dispara Wanessa, aos risos.

"Foi um desafio ter que desnudar isso e mostrar pras pessoas que somos uma família muito comum. [Uma família] que é normal como todas as outras", reflete o cantor de 59 anos. O artista relembra a experiência de ser foco de uma grande produção, como foi o caso de "Os Dois Filhos de Francisco", filme de 2005 que mostra a infância da dupla sertaneja Zezé Di Camargo & Luciano.

"Quando a gente começou a filmar (a série), eu ainda tinha dúvida de que seria muito difícil encontrar coisas que não tivessem sido contadas no filme, tinha muito medo disso", confessa o goiano. Zezé ainda cita a ausência de seu irmão nos seis episódios do documentário como uma das principais diferenças entre o longa e a série. Apesar disso, o cantor não fala o motivo de Luciano ter ficado de fora da produção.

Por outro lado, Wanessa admite que também só conhecia a história do pai através do que é contado no longa de 2005. É por este motivo que cantora exalta a importância do filme ao relatar como foi a experiência de visitar pela primeira vez o Sítio Novo, local onde Zezé e Luciano foram criados. "Quando cheguei lá, eu pude entender de onde meu pai veio, eu entendi muito mais o meu pai", declara a cantora sobre uma das primeiras cenas da série.

Drama e polêmicas

Os cantores estrelam a produção em que revelam dramas familiares que surgiram durante a gravação do primeiro disco que une as vozes dos dois artistas, intitulado "Pai & Filha", que chega às plataformas digitais nesta sexta-feira, um dia após o lançamento da série "É o Amor". Zezé e Wanessa concordam ao dizer que a produção serviu como uma maneira de a família Camargo esclarecer polêmicas como a separação de Zezé e Zilú Godoi. "É uma justiça sendo feita", opina a filha mais velha do ex-casal.

"A série dá a chance de a gente mostrar uma visão maior daquela realidade que as pessoas acham que conhecem. A pessoa que está ali de dentro, vivendo a história, até quem está ao nosso redor, pode falar com mais exatidão das coisas que aconteceram do que alguém de fora", completa Wanessa. Zezé também destaca, mais uma vez, que enxerga o documentário como uma oportunidade de mostrar seus familiares como pessoas "normais". "Nós somos pessoas públicas mas a gente tem um 'desacerto', tem a cunhada que não quer falar com o cunhado, tem um irmão que está emburrado com o outro, isso é comum. E a nossa família é de brasileiros legítimos em todo sentido", garante o cantor.



Wanessa ainda afirma que ela e o pai não interferiram na edição do conteúdo que vai ao ar na Netflix. "A série está mostrando a gente ali sem filtro [...] Eu, como filha, aproveitei a série pra dizer muita coisa que eu não dizia ao meu pai, inclusive, através de uma música que eu fiz", declara a artista, se referindo à canção que escreve para Zezé em um dos capítulos. A faixa nasceu com o objetivo de integrar o álbum que tem produção assinada por Felipe Duram e Kassin, com quem ambos os artistas já haviam trabalhado.

Com cenas delicadas, como o momento em que Wanessa enfrenta uma crise de pânico e a discussão que Zezé tem com os filhos sobre a ex-mulher, "É o Amor" revela detalhes da vida íntima de pai e filha. Para o veterano, resta aguardar a reação do público após mostrar seu lado mais vulnerável. "A gente já se despiu dessas vaidades e as coisas já estão registradas, agora falta ver como é que as pessoas vão julgar isso".

