Zé Felipe e Virginia FonsecaDivulgação

Publicado 07/12/2021 17:55

Rio - Virgínia e Zé Felipe estreiam como apresentadores de TV nesta terça-feira. Às 18h50, um dos casais mais influentes das redes sociais lançam o 'Pimpa Meu Insta', fruto de parceria inédita entre MTV e Instagram.

No novo programa, os influenciadores ajudam usuários da plataforma a criarem conteúdos do seu jeito, partindo de inspirações de dentro do próprio Instagram, e fugindo dos estereótipos de que existe um jeito certo de ser e fazer nas redes sociais. Pimpa Meu Insta estreia dia 07 de dezembro, às 18h50, na MTV redes sociais da @MTVBrasil (IGTV, Youtube, Facebook, Twitter).



No primeiro episódio, é Bira quem ajuda especial do casal. "Tô amando o feed do Bira, mas tenho uns pitacos pra dar porque a gente gosta de falar da vida alheia, né?", dispara Virgínia. "Maria Fifi, né, gata?", completa Zé.