Anne Lottermann em participação no Domingão do Faustão reprodução da TV Globo

Publicado 07/12/2021 22:01 | Atualizado 07/12/2021 22:08

Rio - Anne Lotermann está de saída da Globo e vai trabalhar com Faustão na Band. A jornalista ficou apenas dois anos na apresentação da previsão do tempo no Jornal Nacional e já pediu demissão da emissora, que agora trabalha contra o tempo para definir quem assumirá a função. Três nomes já estão no radar da chefia.

De acordo com o colunista Flávio Ricco, do portal R7, o pedido de demissão de Anne foi tranquilo. Ela se reuniu com seus chefes, Ali Kamel e William Bonner, para comunicar a decisão. Profissional de reputação ilibada, saiu pela porta da frente.

Agora, a Globo tem a importante missão de definir a substituta, ou substituto, para a previsão do tempo. E alguns fatores estão em análise: conhecimento do assunto, simpatia do público e também a questão da diversidade.

Os dois nomes mais fortes no momento para a vaga são os de Jacqueline Brazil e Eliana Marques, substitutas do quadro desde os tempos em que era comandado por Maju Coutinho. As duas fazem entradas nacionais diariamente. A primeira, pelo Hora Um. A segunda é a titular do Jornal Hoje.

Mas a Globo não descarta a possibilidade de escalar um homem para a função. Marcelo Pereira, repórter da equipe de São Paulo, vem sendo treinado há meses para a apresentação da previsão do tempo e chegou a substituir Jacqueline Brazil em plantões de fim de semana e feriados.