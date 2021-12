Anne Lottermann comanda a previsão do tempo no ’Jornal Nacional’ - Reprodução

Anne Lottermann comanda a previsão do tempo no ’Jornal Nacional’Reprodução

Publicado 08/12/2021 07:33 | Atualizado 08/12/2021 12:27

Rio - A jornalista Anne Lottermann, de 38 anos, negou estar de saída da TV Globo. A informação de que ela estaria trocando o comando da previsão do tempo no "Jornal Nacional" para integrar a equipe do novo programa de Faustão na Band é do colunista Flávio Ricco, do "R7". "Não confirmo nada. Você precisa falar com a Globo. Não estou sabendo de nada disso e não confirmo nada", disparou ao ser questionada sobre o assunto pelo "Uol".

fotogaleria

Ainda de acordo com o colunista, Anne acertou sua saída da Globo diretamente com William Bonner, âncora e editor do "Jornal Nacional", e com Ali Kamel, diretor de jornalismo da emissora.

No entanto, no "JN" desta terça-feira, Anne Lottermann conversou normalmente com William Bonner e se despediu com um "até amanhã". Questionada, até o momento, a Globo ainda não se pronunciou sobre o assunto.

O programa de Fausto Silva na Band ainda não tem data de estreia, mas a previsão é de que o programa seja lançado no mês de janeiro.

Trajetória

Anne Lottermann é natural de Santa Rosa, no Rio Grande do Sul. A jornalista já teve passagens pela BandNews e pela Globonews. Ela começou a apresentar a previsão do tempo em 2016, no "RJTV", onde ficou por três anos. Desde 2019, ela ocupa o mesmo cargo, agora no "Jornal Nacional", substituindo Maju Coutinho. Em sua cidade natal, Anne Lottermann já trabalhou como babá e professora, com o objetivo de seguir a carreira de modelo em São Paulo.