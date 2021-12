Sthe Matos e MC Gui conversam sobre seus respectivos pares em ’A Fazenda’ - Reprodução

Sthe Matos e MC Gui conversam sobre seus respectivos pares em ’A Fazenda’Reprodução

Publicado 08/12/2021 07:54

Rio - Confinada em "A Fazenda 13", a influenciadora digital Sthe Matos nem desconfia que não está mais noiva do empresário Victor Igoh. Na madrugada desta quarta-feira, Sthe aproveitou uma conversa com MC Gui sobre lugares para sair na Bahia para se declarar para o ex-noivo. "Mozi, te amo. Saudades. Um ano e um mês juntos. Foi ontem", disse Sthe.

fotogaleria

MC Gui, que também tem uma namorada fora do confinamento e também causou polêmica por conta de seu comportamento com Aline Mineiro, também se declarou para a amada. "Três anos, vida. Estou morrendo de saudades do seu colo, do seu beijo. Aí, que saudade. Aguenta aí", disse o funkeiro.

"Nossa, que saudade do meu branquinho, velho", continuou Sthe Matos. "Do seu bombadinho", brincou MC Gui sobre o físico de Victor Igoh. "Nossa, meu Deus. Que isso. Imagina a gente chegando em casa? Vai ser parecendo aquele amor à primeira vista", finalizou Sthe.

Fim do noivado

Victor Igoh colocou um ponto final no relacionamento por conta das atitudes de Sthe no reality show da Record. A influenciadora mantém uma amizade bastante íntima com o dançarino Dynho Alves, o que desagradou seu noivo. E também desagradou a mulher de Dynho, MC Mirella, que entrou com o pedido de divórcio mesmo com Dynho ainda no confinamento.

Em comunicado, Victor Igoh afirmou que pretendia esperar Sthe sair do programa para conversar. Mas, os últimos acontecimentos, em que a influenciadora digital disse através de códigos que passou a mão em partes íntimas de Dynho, fizeram com que o empresário antecipasse o fim do noivado.