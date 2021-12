Boninho mostra Tadeu Schimidt e Rodrigo Dourado visitando a casa do 'BBB 22' - Reprodução Internet

Publicado 08/12/2021 13:23

Rio - Tadeu Schimidt, novo apresentador do "BBB 22", está acompanhando a reforma da casa em que vão morar os novos participantes do reality show da Globo. O direto Boninho postou no Instagram uma foto em que aparece ao lado de Tadeu, que está substituindo Tiago Leifert, e Rodrigo Dourado, que também é responsável pela atração.

"Olha quem veio visitar a obra da casa. Tadeu está pronto para trabalhar", escreveu Boninho. Estamos cuidando de tudo! Mas paramos para receber o dono da casa", disse o diretor do reality show sobre Tadeu.

O "BBB 22" estreia no dia 17 de janeiro e terá, mais uma vez, a divisão entre Pipoca, que são os participantes anônimos, e Camarote, que são os famosos.