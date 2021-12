Cenas do filme After - Reprodução

Publicado 08/12/2021 15:48

Rio - Depois de uma longa espera dos fãs, 'After - Depois do Desencontro', o terceiro filme da franquia 'After', já tem data de estreia e entra no serviço de streaming do Prime Video em 1º de Janeiro. Com direção de Castille Landon, o longa é baseado no romance de Anna Todd com roteiro assinado por Sharon Soboil e que apresenta os atores Josephine Langford e Hero Fiennes Tiffin como protagonistas. O elenco traz ainda Rob Estes, Louise Lombard e Chance Perdomo.

Após After (2019) e After - Depois da Verdade (2020), After - Depois do Desencontro (2021) retrata o impacto das decisões de Tessa em seu relacionamento com Hardin. Os dias vão passando e Tessa vê sua vida mudar completamente. As revelações sobre sua família e a de Hardin vão colocar em xeque tudo o que eles sabiam, com a possibilidade de um futuro cada vez mais incerto para seu tórrido e apaixonado relacionamento.

