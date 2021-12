Bil Araújo - Reprodução

Bil Araújo Reprodução

Publicado 08/12/2021 17:04 | Atualizado 08/12/2021 17:20

Rio - Bil Araújo revelou um detalhe curioso sobre a produção de 'A Fazenda 13', da Record, durante um bate-papo com Dynho Alves e Solange Gomes, na madrugada desta quarta-feira. O modelo sugeriu que as chamas Amarela e Vermelha são alteradas no lampião, após o resultado da Prova de Fogo.

"Gente, não fica o lampião lá com os poderem dentro. É só um papelzinho em branco", começou o modelo. "Eles trocam aqui. Eles entram aqui (na sede) e trocam. Eu já peguei o meu lampião sem chaveirinho [lacre]", disse ele. Solange e Dynho ficaram surpresos com a revelação.

bil falando que a produção entra na casa e troca os poderes do lampião #AFazenda pic.twitter.com/rnri1G70aq — tonzinho (@BBBonitao) December 8, 2021

Os internautas reagiram a declaração de Bil através do Twitter. "Olha o Bil entregando a manipulação do Carelli ", disse um. "Isso mesmo Bil expõe a manipulação desse programa ! E pra quem ainda tinha dúvidas....", comentou outro.

Vale lembrar que Aline Mineiro, Dynho Alves, Mileide Mihaile e Solange Gomes se enfrentam na Roça desta semana.