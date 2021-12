Tiago Leifert, Carlinhos Brown, Lulu Santos, Jeniffer Nascimento, Claudinha, Teló e IZA no cenário do reality - Globo/Fábio Rocha

Tiago Leifert, Carlinhos Brown, Lulu Santos, Jeniffer Nascimento, Claudinha, Teló e IZA no cenário do realityGlobo/Fábio Rocha

Publicado 08/12/2021 17:07

Rio - Hoje é dia de decisão no ‘The Voice Brasil’. E também de mudanças nos integrantes dos times de Carlinhos Brown, Claudia Leitte, IZA, Lulu Santos e Michel Teló. Os técnicos só podem levar seis vozes em cada um dos grupos para as exibições ao vivo, que começam na próxima semana, e fazem suas escolhas na fase ‘Remix’, que vai ao ar excepcionalmente nesta quarta-feira (8/12), em virtude da exibição da última rodada o Brasileirão.

fotogaleria

No ‘Remix’, cada técnico pode escolher até três vozes de seu time para avançar direto para a próxima fase. Os demais integrantes se apresentam disputando as vagas restantes. São duas rodadas de salvamento: na primeira, os técnicos salvam duas vozes de seus próprios times; na segunda, as vozes ficam à disposição de todos os técnicos. Carlinhos Brown, que teve mais vitórias na fase ‘Batalha dos técnicos’, tem a vantagem de ser o primeiro a escolher as vozes para completar sua equipe, seguido pelos demais técnicos, por ordem de vitórias na fase anterior.Veja como estão os times:Time BrownCristiane de Paula, Lysa Ngaca, Léo Pinheiro, Ammora Alves, Nêgamanda, Thór Junior, Serena, Gustavo Matias.Time ClaudiaAriane Zaine, Wina, Bruno Fernandez, Dielle Anjos, Danilo Moreno, Cibelle Hespanhol.Time IZAWD, Hugo Rafael, Luiza Dutra, Dona Preta.Time LuluCarlos Filho, Gustavo Boná, Thais Piza, Bruno Rodriguez, Júlia Paz.Time TelóCriston Lucas, Anna Júlia, Júlia Rezende, Fernanda de Lima, Eulá, Giuliano Eriston, NYAH.