Publicado 08/12/2021 18:26

Rio - Rico Melquiades, Marina Ferrari e Mileide Mihaile falaram sobre as cenas de sexo nos reality show, em 'A Fazenda 13', da Record TV, na tarde desta quarta-feira. Eles citaram o Power Couple. "Eles desligam a câmera, né? Não tem câmera pra dormir, não, parece", disse Marina. O humorista, então, explicou: "No quarto tem câmera, sim. Mas eles desligam, aí você pode ficar à vontade com seu namorado, entendeu? E o medo de tá filmando e a pessoa assim, olha?", quis saber Rico, ao imitar cena de sexo.

O assunto rende e Rico perguntou as amigas se elas transariam no reality. "Eu não me importo não, pra câmera. Lá no 'De Férias' eu fiz debaixo do edredom", destacou o alagoano. Marina ponderou: "Melhor não, né?", respondeu Marina.

O humorista relembrou o vuco-vuco que os participantes do Big Brother Brasil faziam embaixo do edredom. "O povo, antigamente, não aqui, mas no outro [reality], fazia debaixo do edredom. Esse negócio de edredom era famoso. Ainda lembro uma edição que eu vi, que chegava a ver o movimento, o cara 'pá pá pá'. Sabe qual era? Ai, esqueci", comentou. "Nos dois rolava isso. Nos dois realities. Nesse e no outro também", reforçou Mileide.

Na conversa, Rico citou o "BBB Só Para Maiores", que ia ao ar de madrugada e exibia cenas que não eram mostradas no horário nobre. "Nesse ( A Fazenda) não botam (as cenas) não, Mi. Já botaram? Aqui eu nunca vi botando [as cenas], agora no BBB tinha 'Só para maiores', passava de madrugada. Sabia que passava?", perguntou o peão. Marina sugeriu que eles fizessem uma pesquisa sobre o assunto no Youtube. "Se colocar no YouTube deve ter. No YouTube sempre tem tudo. Eu fiquei [pesquisando] assim: 'brigas na Fazenda', 'expulsões na Fazenda'", contou.