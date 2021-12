Fernanda Medrado e Nego do Borel - reprodução da Record TV

Fernanda Medrado e Nego do Borelreprodução da Record TV

Publicado 08/12/2021 19:35

Rio - A rapper Fernanda Medrado e o cantor Nego do Borel, que integraram o elenco de "A Fazenda 13" neste ano, não vão participar da festa final do reality da Record TV nesta sexta-feira (10). A informação foi confirmada pela assessoria da emissora ao iG Gente nesta quarta-feira (8).

fotogaleria

Fernanda Medrado pediu para sair do programa por não estar bem psicologicamente para participar do jogo. Com a desistência, a cantora perdeu um carro e criou uma dívida estabelecida em contrato. Já Nego do borel foi expulso do reality após ser acusado de estupro de vulnerável depois de passar a noite com Dayane Mello enquanto a ex-peoa estava bêbada.

A festa, assim como em 2020, reúne os participantes para um reencontro final onde, na teoria, os eliminados não podem revelar as preferências do público no jogo.

Rico Melquíades, MC Gui, Marina Ferrari e Sthe Matos vão participar da festa. Dynho Alves, Solange Gomes, Aline Mineiro e Mileide Mihaile dependem do resultado da roça de quinta-feira (9).