Junno Andrade, Xuxa, Sasha Meneghel e João FigueiredoReprodução/Instagram

Publicado 09/12/2021 08:48 | Atualizado 09/12/2021 10:30

Rio - A abertura do Prêmio Multishow, que aconteceu na noite desta quarta-feira, foi marcada por muita nostalgia. Ninguém menos que Xuxa aterrissou com a sua nave e cantou os hits do passado, "Arco Íris" e "Lua de Cristal", levando todo mundo de volta aos anos 1990 quando apresentava o "Xou da Xuxa".

Com look futurista e muitos bailarinos, Xuxa ainda convidou a cantora baiana Majur para dividir o palco. Nas redes sociais, a performance foi elogiada. "Foi nostálgico ver a Xuxa chegando de nave no Prêmio Multishow", afirmou uma telespectadora no Twitter.



Antes de ir embora, a eterna Rainha dos Baixinhos ainda convidou a filha para dar o primeiro voo em sua nave. “Sasha, vem comigo. Você nunca subiu na nave com a mamãe, meu amor. Você merece. Vem cá, minha paixão, amor da minha vida”, disse a apresentadora para a jovem, que atravessou a multidão e subiu na na nave com a mãe.

Ao som da clássica música instrumental de despedida do programa "Xou da Xuxa", ela finalizou sua participação com a famosa outra tradição. “Nave Xuxa se despedindo da Terra! Obrigado, Multishow”, disse a apresentadora como mostrou em um vídeo no próprio Instagram.