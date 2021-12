Tatá Werneck se emociona ao prestar homenagem a Paulo Gustavo durante o Prêmio Multishow - Reprodução

Tatá Werneck se emociona ao prestar homenagem a Paulo Gustavo durante o Prêmio MultishowReprodução

Publicado 09/12/2021 08:32

Rio - Tatá Werneck não segurou as lágrimas e chorou ao vivo ao prestar homenagem para Paulo Gustavo no Prêmio Multishow, na noite desta quarta-feira. O ator morreu aos 42 anos, vítima de complicações da covid-19, em maio deste ano. "Paulo Gustavo é a pessoa mais engraçada que já conheci na vida. O amor dele quebrou muitos paradigmas. O Paulo mostrou que poderia ser a mãe mais engraçada do mundo e ao mesmo tempo o pai mais dedicado", iniciou.

A apresentadora ainda relembrou o início de sua amizade com Paulo Gustavo e contou que ele fazia de tudo para incentivar os amigos. "Eu conheci o Paulo Gustavo no meu aniversário. Eu estava no aeroporto, ele me ligou e falou: 'Tatá, aqui é Paulo Gustavo. Eu consegui seu telefone e quero ser seu amigo. A gente começou uma amizade como se fossemos íntimos há muito tempo e essa amizade já dura 11 anos. Ele se tornou uma grande inspiração pra mim. Paulo Gustavo não permitia ver nenhum talento que não fosse reconhecido", completou.

"Ele era uma luz tão potente e tão generosa que ele iluminava o outro com a própria luz. Ele sabia que dividindo ele estava compartilhando", acrescentou. Ela concluiu dizendo que a missão de vida do ator era tornar o mundo melhor através do riso. "Paulo Gustavo era um farol que apontava para o futuro. Um futuro onde ele queria que toda forma de amor fosse respeitada, que toda arte fosse vista com dignidade, e onde o humor é uma forma de cura. O humor para o Paulo ia muito além do riso, era a maneira que ele tinha de se sentir pertencente ao mundo".

As atrizes Cacau Protássio, Samantha Schmütz e Catarina Abdalla também se emocionaram na homenagem ao humorista. "Talento raro e referência para muitas gerações. Poderiam ter deixado ele na zona de conforto, mas ele preferiu usar tudo isso para nos fazer chorar de rir e de emoção", disse Samantha.