Publicado 09/12/2021 08:55 | Atualizado 09/12/2021 10:30

Rio - A dupla Israel e Rodolffo participou do Prêmio Multishow, na noite desta quarta-feira, e falou sobre a polêmica envolvendo sua nova música de trabalho, "Dar uma namorada". Recentemente, uma psicanalista afirmou que a letra da canção faz apologia ao estupro.

Os sertanejos conversaram com a imprensa logo na chegada ao evento. "Foi uma má interpretação. A pessoa quando fez essa observação não ouviu a música inteira, então ela interpretou errado. Pegou um contexto pequeno da música, mas nada que nos afetasse", disse Rodolffo.

A dupla anunciou, também, que vai lançar ainda em dezembro uma música em parceria com Juliette, com quem Rodolffo participou do "BBB 21". "Em dezembro teremos um lançamento com Juliette, um projeto incrível", disse Israel, que foi repreendido por Rodolffo. "Já avisei", disse Israel, sem dar mais detalhes.

"A gente ainda tem muita música pra ser lançada desse álbum. Agora em dezembro teremos grandes novidades. Em janeiro também, provavelmente, fevereiro também", completou Rodolffo.

Os dois foram os vencedores da categoria "Dupla do Ano".