Publicado 09/12/2021 09:43 | Atualizado 09/12/2021 10:28

Rio - Tata Werneck não perdoou ninguém na noite desta quarta-feira! Ao lado da cantora IZA, a apresentadora comandou o Prêmio Multishow 2021, que premiou Anitta, Marina Sena e outros nomes da música, e fez piadas ácidas sobre seu ex-affair Tiago Iorc, o processo recebido pela RedeTV no passado, a recente polêmica com Fiuk e até Mara Maravilha.

Logo no início da abertura, Tata citou Dra Deolane e Neymar, brincou com Gil do Vigor e relembrou a dormida de Flay na festa "Farofa da Gkay". Na sequência, alfinetou Tiago Iorc, com quem a apresentadora teve um breve romance em 2017. Logo na abertura do prêmio, ela zoou o último lançamento do artista, a música "Masculinidade".

"Ele (Tiago) não vem hoje. Descobriu que é homem e tá superchateado. Tá em casa, [dizendo] 'desculpa por ser homem'. Às vezes uma chupada errada que você dá, a pessoa tira a camisa e faz um clipe de seis minutos. Brincadeira, Tiago, está muito gostoso o seu clipe. Gostoso não, bem feito", disparou, em tom de brincadeira.

Tata Werneck numa tirada só tira onda com Neymar, Gil e Tiago Iorc pic.twitter.com/pK0J74CxNt — dj juninho portugal (@rustymind) December 9, 2021

Depois, Tata alfinetou Mara Maravilha ao dizer que ela estava pronta para alfinetar Xuxa Meneghel, que se apresentou na premiação. "A Mara está aqui?", questionou Iza. "Não, está em casa, mas tentando alfinetar a Xuxa", disparou Tatá. Recentemente, as duas ex-apresentadoras infantis trocaram farpas na web. Mara chegou a insultar Xuxa e chamá-la de "débil mental".

Na sequência, IZA elogiou o vestido de Tata, o suficiente para que a humorista recordasse uma polêmica antiga envolvendo a RedeTV!. "Não fala em orçamento porque ano passado eu falei que meu vestido comprava a RedeTV! e fui processada. Mas de verdade, neste ano, do jeito que a Globo está, este vestido compra a Globo. Quer comprar a sua Globo? Arrasta pra cima, adquira a sua", brincou.

"A gente não tinha combinado isso", disse IZA na sequência, referindo-se a saída de roteiro de Tata, que aproveitou a deixa para alfeintar Fiuk. "Amor, não faz a Fiuk, não. Não faz essa polêmica, não", retrucou a humorista.

Neste mês, foi ao ar a entrevista de Fiuk no "Lady Night" e a web reparou que ficou um climão entre os dois no estúdio porque Fiuk não quis responder todas as perguntas. Na sequ~encia, ele disse que a apresentadora tinha saído do roteiro, o que foi negado por ela.