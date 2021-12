Sthe Matos e Dynho Alves movimentam edredom na casa da árvore - Reprodução

Publicado 10/12/2021 08:35 | Atualizado 10/12/2021 08:38

Rio - A edição desta quinta-feira de "A Fazenda 13" foi marcada pela eliminação de Mileide Mihaile, mas também pela expectativa do público de que o reality show mostrasse as cenas em que Dynho Alves e Shte Matos movimentam o edredom na casa da árvore. No entanto, a Record não mostrou nada que aconteceu entre os dois.

Nas cenas que circulam na internet, Sthe e Dynho aparecem sozinhos, deitados na casa da árvore dividindo o mesmo edredom, que se mexia continuamente. Não é possível saber o que os dois estavam fazendo embaixo do edredom, mas os fãs na internet especulam que sejam atos sexuais.

MC Mirella, ex-mulher de Dynho Alves, comentou a cena no Twitter. "Eita que os cobertores agitaram", escreveu. Em seguida, a funkeira disse estar cada vez mais certa da decisão de pedir o divórcio. "Hoje eu acordei com a real leveza e a certeza das minhas escolhas e decisões".

Tanto Sthe quanto Dynho eram comprometidos quando entraram em "A Fazenda". Sthe era noiva do influenciador digital Victor Igoh enquanto Dynho era casado com MC Mirella. Victor Igoh e Mirella se sentiram incomodados com o relacionamento próximo de Dynho e Sthe. MC Mirella anunciou que entrou com o pedido de divórcio mesmo com Dynho ainda confinado e Victor Igoh também anunciou o fim do noivado com Sthe ainda dentro do reality show.