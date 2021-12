Adriane Galisteu explica como será a reta final de ’A Fazenda’ - Reprodução

Publicado 10/12/2021 09:04

Rio - O reality show "A Fazenda" está entrando em sua reta final e a apresentadora Adriane Galisteu explicou, no episódio desta quinta-feira, como será a última prova do programa, que chega ao fim na próxima quinta-feira, dia 16.

Nesta quinta, Mileide Mihaile foi eliminada na disputa com Aline Mineiro e Solange Gomes. Após a eliminação, Adriane Galisteu explicou aos peões que a baia está encerrada e deu ao público alguns detalhes sobre como será a dinâmica na última semana de programa.

"Amanhã você confere tudo o que rolou depois dessa eliminação, com direito àquela 'bizoiada' ao vivo na 'Festa das Galáxias'. Já no sábado, a gente confere todos os detalhes da balada e do que rolou depois dela. Mas domingão, meus amores, domingão já muda tudo. Você vai conferir a última prova da temporada. É um desafio que os peões vão disputar em duplas. Cada peão da dupla vencedora vai virar cabeça de chave na formação de duas roças especiais. No final, serão quatro peões em cada roça. A gente vai conferir essa divisão ao vivo e em cores", explicou a apresentadora.

"Já na segunda, você aí de casa vai conferir os dois primeiros finalistas da temporada, ao vivaço, claro. Na terça, além de votar para definir os dois últimos finalistas do jogo, você também vai conferir aquela reunião de condomínio clássica que não podia faltar. A gente vai trazer todo mundo de volta para colocar o pingo em cada 'i' que ficou faltando", continuou.

"Na quarta, o negócio é grudar na cerca e não perder nenhum bafão da última festa da 'Fazendona' e é óbvio que a peãozada toda vai colar nesse rolê. Você não vai faltar, né? Na quinta, para fechar com chave de ouro, a gente tem a nossa finaleira, coroando assim o grande ou a grande campeã de 'A Fazenda 13'", finalizou Galisteu.