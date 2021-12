Rogério Gomes, Papinha - Reprodução/Globo

Publicado 10/12/2021 09:15 | Atualizado 10/12/2021 10:38

Rio - Depois de 41 anos de trabalhos para a Rede Globo, o diretor Rogério Gomes, conhecido como Papinha, pediu seu desligamento da emissora. Responsável pelo remake de "Pantanal", que deve estrear em 2022, na faixa das 21h, ele teria se desentendido com o chefão Ricardo Waddington e pediu para sair, segundo informações da colunista Carla Bittencourt, do Metrópoles. Em contato com O DIA, a emissora negou.

Apesar do suposto desentendimento, Papinha continuará na direção do remake até a finalização do projeto à pedido da emissora. Ele já estava escalado para trabalhar na direção de outras duas novelas, sendo uma das 21h, assinada por Glória Pérez.

Especula-se que o ex das atrizes Deborah Secco e Paolla Oliveira e diretor de novelas, como "Império" (2014" e Paraíso "(2009), pode ir para uma plataforma de streaming, a HBO Max, assim como Silvio de Abreu e Mônica Albuquerque.



Globo desmente

"Sobre o suposto desentendimento entre os diretores, desconhecemos esse assunto. Não é verdade que tenha havido qualquer desentendimento ou que Rogério Gomes tenha pedido demissão. As gravações de Pantanal seguem normalmente", disse comunicado.