Chris Flores, apresentadora do Fábrica de Casamentos, do SBTVictor Silva/SBT

Publicado 10/12/2021 13:44

Rio - Chris Flores, 44 anos, fez uma participação no podcast "Venus Podcast" nesta quinta-feira (09). Na ocasião, a apresentadora do "Fofocalizando", do SBT, contou um pouco sobre os bastidores do canal paulistano.

"A família é prioridade. E eles querem saber de verdade se está tudo bem", iniciou ela. "É todo mundo igual. E isso é uma coisa do Silvio. Não interessa se você está na frente da televisão ou atrás das câmeras. Todo mundo tem que ser tratado igual. Isso é muito legal e as pessoas sentem isso lá. Elas se sentem queridas, abraçadas, prestigiadas", completou Flores.

Em relação a ao patrão, Silvio Santos, Chris deixou evidente a sua admiração e ainda apostou em uma possível volta ao trabalho. "Quando tem a festa de final de ano, é a coisa mais linda. Todo mundo junto, abraçado, dançando junto. Não é para a câmera, é para nós. E quando ele sobe no palco, os olhos das pessoas brilham. As pessoas têm orgulho de trabalhar para ele", contou ela.

"Eu acho que volta. Não tem como, ele é impressionante. Você fica do lado dele e é uma vitalidade absurda, fora o que a gente aprende. É o melhor comunicador que tem disparado", finalizou.