Publicado 10/12/2021 17:27

Rio - No dia 21 de outubro, durante as gravações do filme 'Rust', o ator Alec Baldwin disparou acidentalmente uma arma que matou a diretora de fotografia Halyna Hutchins e feriu o diretor Joel Souza. Nesta sexta-feira (10), o Star+ estreia a primeira entrevista de Baldwin sobre o caso, no especial 'Alec Baldwin: Unscripted'.

Durante os 47 minutos de entrevista ao âncora da ABC News, George Stephanopoulos, o ator discorre por vários temas que envolvem a tragédia no set de filmagem. Ele conta como conheceu Halyna Hutchins, quais eram as funções e o trabalho da diretora, além de descrever também como ocorreu o acidente, desde os ensaios até a descoberta de que Halyna e Joel haviam sido atingidos por uma bala da de verdade.

Baldwin, que também é produtor executivo de 'Rust', comenta sobre as alegações da armeira líder do set Hanna Gutierrez Reed ter pouca experiência na função e sobre os possíveis cortes no orçamento que podem ter afetado a qualidade e segurança da produção.



O ator ainda comenta na entrevista como foi reencontrar os familiares de Halyna, como ele vê os processos de ex membros da equipe, como ele se sente e como o acidente afetou a sua vida e de sua família.