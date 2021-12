Aline Mineiro e Sthe se beijam na 'Fazenda' - Reprodução

Publicado 11/12/2021 08:48

Rio - Epicentro das tretas que rolam no Brasil, 'A Fazenda' proporcionou mais um momento icônico para o público. Na madrugada deste sábado, durante uma festa, Aline Mineiro e Sthe protagonizaram um beijão de cinema para quem quisesse ver.

As duas, no entanto, mantém, até onde sabem, um relacionamento fora do confinamento. Sthe já está separada do noivo Victor Igoh, mas ainda não foi informada. Aline, por sua vez, corre o risco de estar na mesma situação. Casada com o humorista Léo Lins, a atriz esquentou os edredons com MC Gui, o que também pode levar ao fim de seu relacionamento.Nas redes sociais, os fãs de 'A Fazenda' não perdoaram a pegação do novo casal. "Isso tudo é carência, gente?", debochou um internauta. "O que tem na cabeça da Sthe? A situação só piora!", pontuou outra seguidora.