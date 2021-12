Eliana Marques assume a previsão do tempo no Jornal Nacional - reprodução da TV Globo

Eliana Marques assume a previsão do tempo no Jornal Nacionalreprodução da TV Globo

Publicado 11/12/2021 09:05

Rio - Eliana Marques é a nova responsável pela previsão do tempo no 'Jornal Nacional'. A jornalista assume a função a partir da próxima segunda-feira, dia 13 de dezembro. Após 14 anos de trabalho na emissora, Eliana foi escolhida pela TV Globo para substituir Anne Lottermann no noticiário.

fotogaleria

Eliana já comandou a previsão do tempo antes. Ela fazia parte da primeira edição do 'SPTV' e também era a 'garota do tempo' do 'Jornal Hoje'.

Em tanto tempo de trabalho, na maioria das vezes 'ao vivo', Eliana provou que é humana e cometeu alguns deslizes. Em 2018, a jornalista errou o nome do apresentador Roberto Kovalic e o chamou de Carlos Tramontina durante o 'SPTV'.



Em 2016, durante o 'Jornal Hoje', Eliana chegou a dizer que a temperatura em Brasília seria de R$ 26, em vez de 26 graus. No mesmo ano, dessa vez no 'SPTV', a jornalista passou por um momento embaraçoso. Ao vivo, César Tralli parou o noticiário para buscar os brincos de Eliana no estúdio.