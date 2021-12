Solange na 'Fazenda' - Reprodução

Publicado 11/12/2021 09:38

Rio - O que será que tem nesta água? Durante a festa desta sexta-feira na 'Fazenda', em que rolou até um beijão entre Sthe e Aline Mineiro, Solange protagonizou uma cena especialmente curiosa. Sozinha, a participante do reality começou a conversar com o espelho.

A interação, claro, parecia um clássico 'VT', cena manipulada para chamar a atenção do público. Mas o que importa, no final das contas, é que, para o espelho, Solange reclamou de sua relação com Aline Mineiro. "Não consigo entender as pessoas, meu. A Aline não tá falando comigo. Foi só fazer a dinâmica do [Hora do] Faro que mudou totalmente", comentou a ex-Banheira do Gugu se referindo ao jogo da discórdia no qual deu para atriz a frase: "Prazer, meu nome é falsidade", alfinetou Solange.

"Ai, meu Pai do céu, é muita doidera, sabia? Muita doidera. Eu vou continuar sendo do jeito que eu sou, tanto que eu só tô aqui assim desde a primeira semana", completou.