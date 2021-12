Victor Igoh, noivo de Sthe Matos, anunciou fim do relacionamento na noite desta segunda-feira - Reprodução Internet

Publicado 13/12/2021 08:59

Rio - Sthe Matos, que está na roça especial de "A Fazenda 13" ao lado de Dynho Alves, Solange Gomes e Rico Melquiades, disse na madrugada desta segunda-feira que pretende reencontrar o ex-noivo, Victor Igoh. A influenciadora digital ainda não sabe que o rapaz terminou o relacionamento com ela por não gostar de sua amizade com Dynho.

"Acho que não pode sair. Quem sair vai ter que ficar no hotel", disse Dynho para Sthe. "A família não pode ir lá ver não?", perguntou Sthe. "Não", respondeu MC Gui. "Se sair também, acho que vai dar problema", completou o funkeiro. "Aí só chamada de vídeo, né? Não quero fazer chamada de vídeo não. Quero reencontrar", disse Sthe. "Vai ter que fazer, ué Vocês moram longe", disparou Dynho. "Não. Victor vai estar aqui. Espero, ne. Já pensou?", rebateu Sthe.

Fim do noivado

Desde que entrou em "A Fazenda 13", Sthe Matos ficou muito próxima do dançarino Dynho Alves. Os dois, inclusive, têm o costume de dizer que são irmãos. No entanto, seus respectivos parceiros, não parecem acreditar nessa história. MC Mirella entrou com o pedido de divórcio de Dynho. E Victor Igoh, noivo de Sthe, anunciou recentemente o fim do noivado com a influenciadora digital. Sthe e Dynho são vistos juntos frequentemente e, algumas vezes, rola uma movimentação suspeita embaixo do edredom. Sthe já chegou a afirmar, em conversa com Aline Mineiro, que já passou a mão nas partes íntimas de Dynho três vezes.